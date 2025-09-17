اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي بينا بيتشيرنو، لبحث سُبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع.

كما التقى الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز غراهام هينلي، والعديد من قيادات الجمعية الدولية؛ لمناقشة فرص التعاون، إضافة إلى آخر التطورات الاقتصادية العالمية.

كما اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع مستشار رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الدبلوماسية سايمون موردو، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

