ﺷﮭد اﻟﯾوم اﻷول ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر East Middle Money20/20، اﻟذي ﺗﺳﺗﺿﯾﻔﮫ اﻟرﯾﺎض، ﺗوﻗﯾﻊ ﺷرﻛﺔ «ﺑرق» ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺛﻼث اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻗﻌت «ﺑرق» ﺷراﻛﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ Thunes، ﻣﺛل «ﺑرق» ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﺛﺎﻣر اﻟﺣرﺑﻲ ﻣدﯾر إدارة اﻟﺷراﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺛّل ﺷرﻛﺔ Thunes اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس ﻟﺗطوﯾر اﻷﻋﻣﺎل.
ﻛﻣﺎ أﺑرﻣت «ﺑرق» ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ Moyasar، ﻣﺛّﻠﮭﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب «ﺑرق» اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌﺎذ اﻟﺳدﺣﺎن ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺷراﻛﺎت، ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺛّل ﺷرﻛﺔ Moyasar اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎري اﻟﻔرﯾﺎن اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت.
وﻋﻠﻰ ھﺎﻣش اﻟﻣؤﺗﻣر، وﻗﻌت «ﺑرق» ﺷراﻛﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ OneCard، ﻣﺛل «ﺑرق» اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺎﺳل اﻟﺣﺻﺎن ﻣدﯾر ﻣﺻﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺛل OneCard اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻣر اﻟرﻓﺎﻋﻲ ﻣدﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻷول.
وﺗﻌﻛس ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺣرص «ﺑرق» ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺷراﻛﺎﺗﮭﺎ الإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻛﻣﺣﻔظﺔ رﻗﻣﯾﺔ راﺋدة، ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻧﺳﺟﺎﻣًﺎ ﻣﻊ أھداف رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 2030.
وأﻛد ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟردﯾﻧﻲ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ «ﺷرﻛﺔ ﺑرق»: «ﻣؤﺗﻣر Money20/20 اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﯾﺛﺑت أن اﻟﺳﻌودﯾﺔ ھﻲ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ»، ﻣﺷﯾرةً إﻟﻰ أن ھذا اﻟﺣدث ﯾﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭود اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة، ﻣوﺿﺣﺔً أن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﺗﮭدف إﻟﻰ إﺑراز اﻟﺗطور واﻟدﻋم اﻟذي ﯾﺣظﻰ ﺑﮫ ﻗطﺎع اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي. وأﺿﺎﻓت «ﺑرق» أﻧﮭﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺣﻠول اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻛّﻧﺗﮭﺎ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺳﻌودي، ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن ﻗطﺎع اﻷﻓراد وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﻌون إﻟﯾﮭﺎ، ﻟﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣًﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺧطوة.
وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ وﻗت ﺣﻘﻘت فيها «ﺑرق» أداءً ﻣﺗﻣﯾزًا ﺧﻼل ﻋﺎﻣﮭﺎ اﻷول، ﻣﻊ وﺻول ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 8 ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺳﺗﺧدم ﻣن 150 ﺟﻧﺳﯾﺔ، وإﺻدار أﻛﺛر ﻣن 6.5 ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت رﻗﻣﯾﺔ، وﺗﻧﻔﯾذ أﻛﺛر ﻣن 500 ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﺗﺣول اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻧﺣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي، وﺗﺄﻛﯾد ﻣﻛﺎﻧﺔ «ﺑرق» ﻛﻣزود راﺋد ﻟﺣﻠول اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة.