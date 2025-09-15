الأسهم تتداول 6.5 مليار ريال.. المؤشر عند 10427 نقطة

الارتفاع والانخفاض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، منخفضاً بمقدار 6.92 نقطة، ليصل إلى مستوى 10427.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 89 شركة.وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والخزف السعودي، والبحري، وتسهيل، والخليجية العامة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العقارية، وام آي اس، والراجحي، واتحاد اتصالات، وفيبكو، الأكثر انخفاضاً في التعاملات.راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.53%، فيما كانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وشمس، وأمريكانا، والراجحي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، ومعادن هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 37.71 نقطة، ليصل إلى مستوى 24950.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.