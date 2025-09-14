9.709 مليون برميل نفط يومياً.. السعودية تتصدر إنتاج الدول العربية في «أوبك»





إنتاج «أوبك»

ارتفع نصيب الدول العربية من إجمالي إنتاج النفط ضمن تحالف مجموعة دول «أوبك» والمنتجين من خارجها في ما يعرف بـ«أوبك+» إلى 53.55% في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 52.97% في يوليو 2025، ليصل إجمالي إنتاج المجموعة العربية إلى 22.706 مليون برميل يومياً، مقابل 22.188 مليون برميل يومياً في يوليو الماضي.وتصدرت السعودية إنتاج الدول العربية بنحو 9.709 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، بزيادة شهرية 259 ألف برميل يومياً، في إطار اتفاق «أوبك+» بزيادة إنتاج النفط.وبلغ إجمالي إنتاج الدول العربية في «أوبك» نحو 21.71 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، تمثل نحو 77.68% من إجمالي إنتاج منظمة «أوبك»، وفق حسابات «العربية Business» للنشرة الشهرية لمنظمة «أوبك» المعتمدة على بيانات ثانوية.وتضم قائمة الدول العربية في «أوبك» كلاً من السعودية والعراق والإمارات والكويت وليبيا والجزائر، بينما يضم تحالف «أوبك+» عمان والبحرين والسودان.ويأتي العراق كثاني الدول العربية الأكثر إنتاجاً للنفط بنحو 4.015 مليون برميل يومياً، في أغسطس الماضي، بزيادة شهرية نحو 122 ألف برميل يومياً، تليه الإمارات بإنتاج 3.255 مليون برميل يومياً، بزيادة 86 ألف برميل يومياً مقارنة بيوليو 2025.وتحتل الكويت المركز الرابع بإنتاج نحو 2.492 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي بزيادة 40 ألف برميل يومياً. وبلغ إنتاج ليبيا 1.299 مليون برميل يومياً بانخفاض 6 آلاف برميل يومياً على أساس شهري، فيما بلغ إنتاج الجزائر 940 ألف برميل يومياً، بزيادة شهرية 10 آلاف برميل يومياً.وبلغ إجمالي إنتاج «أوبك» نحو 27.948 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، مقابل 27.47 مليون برميل يومياً في يوليو، بزيادة 478 ألف برميل يومياً، فيما بلغ إجمالي إنتاج «أوبك+» الذي يضم أعضاء أوبك ومنتجين من خارجها نحو 42.4 مليون برميل يومياً، في أغسطس الماضي، بزيادة شهرية نحو 509 آلاف برميل يومياً.ومن خارج الدول العربية، تأتي روسيا كثاني أكبر المنتجين في التحالف بعد السعودية، بإنتاج بلغ نحو 9.173 مليون برميل يومياً في أغسطس، بزيادة 50 ألف برميل يومياً.