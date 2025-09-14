19 نقطة انخفاض للأسهم.. المؤشر عند 10433.98

الأكثر نشاطاً

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 19.08 نقطة، ليصل إلى مستوى 10433.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 171 شركة.وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وسينومي ريتيل، ومعادن، ومتكاملة، ومجموعة إم بي سي، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الماجدية، والأندلس، وتمكين، وعطاء، ونسيج، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و8.35%.وكانت أسهم شركات الماجدية، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 113.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 24912.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.