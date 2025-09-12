التمكين الرقمي

يشارك بنك الرياض بصفته شريكًا مؤسسًا ورئيسيًا في الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض “Money 20/20 Middle East”، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 15 – 17 سبتمبر 2025، في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض (ملهم)، بمشاركة كبرى المؤسسات المالية العالمية ورواد الابتكار في مجال التقنية المالية.وتأتي هذه الشراكة كتأكيد على مكانة بنك الرياض كونه أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة والشرق الأوسط، وامتدادًا لرحلته في التمكين الرقمي وتطوير الحلول الاستثمارية والابتكارية التي تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.وبهذه المناسبة ذكر الرئيس التنفيذي لبنك الرياض نادر الكريّع: نفخر في بنك الرياض بأن نكون شريكًا مؤسسًا في هذه الفعالية العالمية الرائدة، والتي تمثل منصة ملهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقنية المالية. مشاركتنا في Money 20/20 Middle East تأتي انسجامًا مع استراتيجيتنا لدعم الابتكار وتمكين المستقبل المالي للأفراد والقطاع الاقتصادي ككل.وسيشارك بنك الرياض في المعرض من خلال جناح خاص يستعرض من خلاله أبرز مبادراته وحلوله الرقمية والاستثمارية، بما في ذلك منتجاته المبتكرة التي تدعم منظومة الفنتك وريادة الأعمال، إلى جانب استعراض دوره المحوري في تعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث الحلول التقنية.