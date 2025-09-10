«أرامكو»: بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة «إس أيه غلوبال صكوك ليمتد».وذكرت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.ويبدأ الطرح اعتباراً من 10 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 17 سبتمبر الجاري.وأوضحت «أرامكو» أن الصكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، التي تشكل التزاما على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.وقالت «أرامكو»: «إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).وعينت كلاً من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.وكذلك عينت إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.ويحدد قيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن «أرامكو السعودية»، تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر الجاري. وقيمة الطرح قد تراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الصكوك ستتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه السوق العالمية طفرة في إصدارات السندات، مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت. وكانت «أرامكو» أعلنت خلال مكالمة الأرباح في أغسطس الماضي عزمها مواصلة الاقتراض، مؤكدة أن مستوى المديونية لديها ما يزال من بين الأدنى في القطاع.وسبق للشركة أن جمعت 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025، وأعقب ذلك نشرها نشرة إصدار لصكوك، في إشارة إلى استمرار خططها لزيادة التمويل.