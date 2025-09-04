أعلنت NHC عن بدء تسجيل الاهتمام في مشروعها الجديد «الندى»، أحد المشاريع السكنية المتميزة ضمن وجهة بوابة مكة العمرانية في العاصمة المقدسة، ليشكّل إضافة نوعية ترتقي بجودة الحياة وتوفر أسلوب عيش متكامل للسكان.

يمتد مشروع "الندى" على مساحة 165 ألف متر مربع، ويضم 684 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والتاون هاوس، مانحًا العملاء خيارات عصرية تلبي مختلف الاحتياجات. يتكامل المشروع مع وفرة المرافق والخدمات الأساسية، ويقع ضمن وجهة بوابة مكة التي تطورها NHC في موقع إستراتيجي قرب طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة. وتُعد الوجهة أول مشروع سكني متكامل الخدمات تطوره الشركة داخل حدود الحرم المكي.

تقع وجهة بوابة مكة على مساحة تتجاوز 5 ملايين م² داخل نطاق الحرم المكي، وتوفر أكثر من 8,000 وحدة سكنية ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحتضن مرافق تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية، إلى جانب الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تعزز الاستدامة وجودة الحياة، مع إمكانية الوصول إلى المسجد الحرام في غضون 30 دقيقة.

وتدعو NHC الراغبين في تسجيل الاهتمام والاطلاع على التفاصيل إلى زيارة موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط: https://nhc.sa/ar/register-interest/alnada/

يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تُجسّد التحول الحضري على أرض الواقع.