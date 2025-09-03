الأسهم تفقد 48 نقطة.. 3.3 مليار ريال التداولات

انخفض مؤشر الأسهم السعودية، الرئيسي اليوم، بمقدار 48.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 10619.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 160 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات ثمار، والبحر الأحمر، ومسار، وبترو رابغ، وعلم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات محطة البناء، والرياض ريت، والوطنية للتعليم، والعربي، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.84%.فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية الرياضية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومحطة البناء، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا 30.65 نقطة ليصل عند مستوى 25673.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم.