«السعودي- الأردني» يبحث فرصاً استثمارية ومشاريع مشتركة

تشهد العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء القادم، ملتقى الأعمال الأردني السعودي، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، ويهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المصالح المشتركة.وذكرت غرفة تجارة الأردن في بيان، أن الملتقى يستمر يوما واحدا، ويهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير الشراكات بقطاعات الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.ويتضمن الملتقى عقد لقاءات اقتصادية وثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية وتقوية الروابط المؤسسية بين الغرف وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاع الخاص.ويشارك في الملتقى وفد سعودي كبير يضم مجموعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين يترأسه رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن الحويزي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تشمل وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة.وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل توفيق، أن الملتقى يُعد محطة مفصلية لبناء رؤية اقتصادية مشتركة بين الأردن والسعودية تقوم على مبدأ التكامل الاقتصادي بدلاً من التنافس بما يعزز من فرص النمو المشترك.وأشار إلى أن السعودية تمثل شريكاً استراتيجياً للأردن، وتربط البلدين علاقات متجذرة ومتميزة على المستويات السياسية والاقتصادية، داعياً إلى البناء على هذه العلاقات لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون المثمر.