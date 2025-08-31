ضمن منتدى المشاريع المستقبلية.. سورية تطرح فرصاً واعدة لإعادة البناء

تشارك هيئة الاستثمار السورية في منتدى المشاريع المستقبلية 2025، الذي تنظّمه الهيئة السعودية للمقاولين في العاصمة الرياض، لعرض عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تعمل على إطلاقها في قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والنقل.وستركز المشاركة السورية على استعراض الفرص الواعدة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية، وجذب استثمارات إقليمية ودولية تسهم في دعم مرحلة إعادة البناء والتنمية، وذلك عبر تقديم مجموعة من المشاريع الإستراتيجية التي تستهدف المدن الرئيسية والمناطق الحيوية.وسيطرح الوفد السوري مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون مع المقاولين والمستثمرين من المملكة ودول الخليج، بما يعزز فرص الشراكة في مشاريع متنوعة، من بينها تطوير شبكات الطرق، وبناء المجمعات السكنية الحديثة، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة.وتسعى سورية من خلال مشاركتها إلى فتح قنوات جديدة للتعاون، وإبراز استعدادها لتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، إلى جانب ذلك ستشهد فعاليات المنتدى مشاركة جهات كويتية تعرض تفاصيل مشاريعها المستقبلية، إضافة إلى عرض البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن الذي سيسلط الضوء على مشاريعه التنموية في مجالات الإسكان والبنية التحتية والطاقة.ويُنتظر أن تكون المشاركة السورية محط اهتمام في المنتدى، لما تمثله من فرصة لتعريف المستثمرين والمقاولين بأبعاد مرحلة إعادة البناء والانفتاح على شراكات إستراتيجية جديدة في المنطقة.