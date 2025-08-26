الخريف يناقش مع شركات أمريكية فرص الاستثمار ونقل التقنية في الصناعة والتعدين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية الأمريكية، ناقشت الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأبرز الممكنات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين في المملكة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين الجانبين، وتحديد فرص الاستثمار المشترك في قطاع التعدين، وفي القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومنها الصناعات الكيماوية، والطيران والأغذية، وناقشت فرص تبادل الخبرات ونقل أحدث تقنيات التصنيع والتعدين إلى المملكة، بما يدعم تنفيذ الخطط الطموحة للإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.واستعرضت الاجتماعات المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، المستندة على مقومات إستراتيجية، تشمل الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وأسعار الطاقة التنافسية، وسهولة الإجراءات والتراخيص الحكومية؛ مما يرسخ مكانة المملكة وجهةً جاذبة للاستثمارات العالمية.وشملت الشركات الصناعية والتعدينية الأمريكية التي اجتمع الوزير الخريف بمسؤوليها، شركة General Mills لتصنيع ومعالجة الأغذية، وشركةLilac Solutions التعدينية، وشركة RTX للطيران والدفاع، وشركة nternational Flavors & Fragrances للصناعات الكيماوية.وشهدت الاجتماعات حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.وتتسق اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية بقادة الشركات الأمريكية، مع مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة، ومركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والابتكار، وتوطين أحدث التقنيات في المملكة.