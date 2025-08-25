بالتعاون مع 21 جهة.. «استطلاع» تطرح 90 مشروعاً لإبداء المرئيات

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية في السعودية 90 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 21 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.وتضمّنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع «الدليل الإجرائي لتصاريح سفر الإفطار في موسم رمضان»، الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تنظيم وإدارة عملية إصدار تصاريح سفر الإفطار في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم رمضان، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 2 سبتمبر 2025م.وشهدت المنصة طرح وزارة البلديات والإسكان مشروع «تعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني»، الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى توفير حلول سكنية تتوافق مع حاجات الأسر السعودية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 4 سبتمبر 2025م، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».وطرحت وزارة التجارة عبر المنصة مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة)؛ بهدف تحديد الأحكام التنظيمية لنشاطي تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وضوابط الرقابة عليها، وفق أفضل الممارسات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 4 سبتمبر 2025م.من جانبها طرحت وزارة السياحة مشروع (تعديل نظام السياحة)، الذي يهدف إلى ضمان مواكبة التغيرات التنظيمية بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية، ويعزز الامتثال للأنظمة، تحقيقاً للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السياحي، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 20 سبتمبر 2025م.وتضمنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (تعديل ضوابط إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي)، الذي تهدف من خلاله هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى إشراك قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة في إبداء مرئياتهم حول مقترح تعديل ضوابط إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي في المواد (10، 13، 17)، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 20 سبتمبر 2025م.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»؛ لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.