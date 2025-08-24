أكدت مؤسسة استشارية تعنى برصد أرباح شركات التأمين المدرجة في سوق المال السعودية، أن عائدات الشركات المدرجة الـ 25 بلغت خلال النصف الأول من 2025 نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية يونيو 2025، بزيادة 7% عن العام السابق، الذي بلغت عائداته 8.4 مليار دولار. وأوضحت مجلة أطلس، نقلاً عن مؤسسة بدري للاستشارات الإدارية، أن نتائج خدمات التأمين بلغت 319.3 مليون دولار، بانخفاض من 532.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وبلغ الربح الصافي لشركات التأمين، بعد دفع مستحقات الزكاة، 345.9 مليون دولار، بانخفاض عن النصف الأول من العام 2024 بنسبة 38%، أي نحو 559.4 مليون دولار. وكان مجلس الشورى السعودي قدم في يوليو الماضي عدداً من المقترحات إلى هيئة التأمين السعودية، بهدف تعزيز أوضع القطاع. وتشمل المقترحات السماح لشركات التأمين بتسوية الحوادث المرورية الصغيرة مباشرة، دون حاجة الى تدخل وسطاء، وتطوير أدوات وطرق منهجية لمكافحة الاحتيال في مجال الأمين، والمراجعة الدورية لوثائق إعادة التأمين.