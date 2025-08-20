تواصل منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترسيخ مكانتها بصفتها إحدى أهم أدوات التمكين الرقمي، بعد أن أصبحت الواجهة الرئيسية لقطاع العمل في المملكة، بمفهوم حديث يعزز الكفاءة، ويختصر الزمن، ويرفع مستوى الشفافية والامتثال، ويدعم النمو واستمرارية الأعمال.وتجاوز عدد الأفراد المسجلين في «قوى» 14.5 مليون مستخدم، فيما تخطى عدد مواقع الموظفين 8 ملايين موقع، وعدد مواقع المنشآت 1.4 مليون موقع، في دلالة على الاعتماد الواسع على المنصة لإدارة العلاقة بين الموظف والمنشأة وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات.وخلال النصف الأول من عام 2025، انضم أكثر من مليون مستخدم جديد، وتم تسجيل 302 ألف موقع منشأة، كما وثقت المنصة 4 ملايين عقد عمل من أصل 11 مليون عقد موثق منذ الإطلاق، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل الرقمية.وعلى صعيد الحوكمة، شهدت المنصة اعتماد 350 ألف لائحة تنظيم معتمدة، وتنفيذ 394 ألف عملية تغيير نشاط منشأة، وإصدار 66 ألف شهادة حماية أجور، إلى جانب 800 ألف شهادة توطين منذ الإطلاق، منها 450 ألف شهادة في النصف الأول من 2025، ما يعزز التوازن بين استقطاب الكفاءات وتوظيف أبناء الوطن.وأصدرت المنصة 220 ألف شهادة تعريف بالراتب، ونفذت 1.5 مليون طلب نقل خدمات، فضلاً عن 40 ألف تأشيرة عمل مؤقتة لخدمة الحج والعمرة، و191 ألف طلب تغيير مهنة، و247 ألف عملية تصحيح مهنة، مع تحقيق انخفاض بنسبة 50% في مدة إتمام إلغاء التأشيرات.وتجاوز عدد ملفات المنشآت في سوق العمل 3.1 مليون ملف، ما يعكس ديناميكية السوق وسهولة إدارة البيانات عبر المنصة.وتمثل منصة «قوى» اليوم نموذجاً رائداً في نقل تجربة سوق العمل السعودية إلى مستويات جديدة من الكفاءة والشفافية والاعتمادية، لتكون أكثر من مجرد منصة خدمية، بل منظومة متكاملة تجسد رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل مرنة، جاذبة، ومستدامة، يكون فيها الفرد والمنشأة شريكين فاعلين في التنمية والنمو الاقتصادي الشامل.