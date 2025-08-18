أعلنت وزارة التجارة نتائج تقييم المتاجر الإلكترونية، الذي شمل أبرز 100 متجر إلكتروني في المرحلة الأولى، بهدف رفع امتثال المتاجر الإلكترونية، وحفظ وحماية حقوق المتسوقين، وتمكين الارتقاء بخدمات المتاجر المقدمة للمتسوقين.وتضمن التقييم 10 معايير أساسية تعنى بالمتطلبات العامة للتجارة الإلكترونية، وهي: توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.وتشمل المعايير كذلك توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر، وإبراز رقم السجل التجاري، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسية للمتجر.وشملت المعايير أيضا توفر أيقونة «تواصل معنا» في مكان واضح في المتجر الإلكتروني، ووجود موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية من حيث سرعة الموقع، وسهولة الاستخدام، ورابط https تتوفر لديه حماية الأمن السيبراني.يذكر أنه يجري حاليا العمل على تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية ستكون مدرجة ضمن المتاجر المعلن عنها في المرحلة الثانية.