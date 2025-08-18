أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية وسورية ستوقعان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.وقال الفالح، ضمن اجتماع الطاولة المستديرة بين السعودية وسورية اليوم بالرياض، إن المملكة تسعى إلى تذليل التحديات الاقتصادية في سورية، مشيراً إلى أن الرياض تدعم تأسيس القطاع الخاص صندوقاً للاستثمارات ‫السعودية‬ في سورية.وذكر أن 80 شركة سعودية سجلت حتى الآن للمشاركة في معرض دمشق الدولي.وأضاف الفالح: «تعمل المملكة وسورية على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تدعم التعاون الاستثماري وتعزز الثقة بين المستثمرين في البلدين».ويزور الرياض اليوم وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، في خطوة تمثل امتداداً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.وتأتي الزيارة استمراراً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي - السوري، الذي عُقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية، و20 جهة حكومية من المملكة.وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، شملت المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، إضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، هذا بجانب السياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030.