نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مدونات المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية لعام 2024 باللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك استمراراً لجهودها في تحقيق مبدأ الشفافية، وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الزكوية والضريبية.وتهدف هذه المدونات إلى إيضاح المبادئ المستخلصة من قرارات اللجان الزكوية والضريبية الاستئنافية، مكونةً بذلك مرجعاً شاملاً ومتكاملاً لأعضاء الدوائر، والباحثين، والأكاديميين، وكافة المعنيين والمهتمين بالمنازعات الزكوية والضريبية.واشتملت المدونات على مجموعة من المبادئ القضائية، من أبرزها: عناصر الإضافة والحسم من الوعاء الزكوي، والدخل الخاضع للضريبة، والتعديلات على صافي الربح، إضافةً إلى المبادئ المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، مع عرض الوقائع والأسباب والقرارات المتعلقة بكل مبدأ مستخرج.وجاءت المبادئ مصنفة ومبوبة بحسب الموضوعات، ما يعزز قيمتها العلمية والعملية، ويساهم في سهولة الرجوع إليها والاستفادة منها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة المبادئ القضائية، وأبرز القرارات الصادرة من اللجان، إضافة إلى مدونات أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، كما دعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.