أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة «PIF» ياسر الرميان، أن الصندوق دشن خلال 2024 مرحلة جديدة وواعدة من الأداء المتفوق والابتكار النوعي، أبرز ملامحها في الدمج الممنهج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة الذكية والقدرات الرقمية المتقدمة في عمليات الصندوق كافة لتمثل نقلة نوعية في منهجية الصندوق الاستثمارية، وأسلوب إدارة عملياته، وقدرته على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واسع على الصعيدين الوطني والعالمي.وقال الرميان في كلمته بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للصندوق للعام 2024، إنه مع بلوغ هذه المرحلة المتقدمة من مسيرة الصندوق، فإن الصندوق يعكف حالياً على تسريع استثماراته، بالتناغم مع جهوده لإعادة رسم معالم مستقبل الاستثمار كاملاً مرتكزاً في هذا التوجه على قوة الذكاء التقني، والدقة، والمرونة.وذكر أن قيمة إجمالي الأصول المدارة 3.424 مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ2871 مليار ريال في 2023، كما بلغ حجم الاستثمارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج تحقيق الرؤية إلى 213 مليار ريال في 2024، ليرتفع بذلك إجمالي الاستثمارات منذ إطلاق البرنامج إلى أكثر من 642 مليار ريال.وقال إن «برنامج تحقيق الرؤية» يؤكد التزام الصندوق بإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي شامل وقابل للقياس، إذ تتجسد مستهدفاته لعام 2025 في إسهام الصندوق وشركات محفظته بمبلغ 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل تراكمي، وتحفيز استثمارات غير حكومية تراكمية بالقيمة نفسها، فضلاً عن رفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي إلى 60%.