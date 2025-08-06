سجّل سوق الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم انخفاضا طفيفا في الأسعار، متأثرا بهبوط سعر الأونصة عالميا إلى 3,364 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 12,842 ريالا سعوديا، بانخفاض قدره 19.23 دولار عن إغلاق اليوم السابق.

هذا التراجع يعكس تحركات الأسواق العالمية التي شهدت ضغوطا على المعدن الأصفر نتيجة صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما قلّل من جاذبية الذهب كملاذ آمن مؤقتا.

السوق المحلي:

الطلب على السبائك الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودي شهد ارتفاعا نسبيا من قبل الأفراد والمستثمرين الباحثين عن الشراء عند نقاط الهبوط، بينما حافظت السبائك الكبيرة على استقرارها في التسعير.

وفي ما يلي أبرز الأسعار اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي:

• سبيكة 1 غرام:

446.14 ريال / 118.97 دولار

• سبيكة 2.5 غرام:

1,064.65 ريال / 283.91 دولار

• سبيكة 5 غرامات:

2,109.03 ريال / 562.41 دولار

• سبيكة 10 غرامات:

4,169.39 ريال / 1,111.84 دولار

• سبيكة 20 غراما:

8,282.00 ريال / 2,208.53 دولار

• سبيكة نصف أونصة:

6,452.57 ريال / 1,720.69 دولار

• سبيكة أونصة كاملة:

12,842.07 ريال / 3,424.55 دولار

• سبيكة 50 غراما:

20,563.04 ريال / 5,483.48 دولار

• سبيكة 100 غرام:

41,044.97 ريال / 10,945.32 دولار

• سبيكة كيلو:

408,421.75 ريال / 108,912.47 دولار

توازن السوق السعودي:

رغم التأثر بالأسعار العالمية، إلا أن السوق السعودي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار النسبي، بفضل هيكل تسعيري مرن يواكب حركة الأسواق الدولية، وتنوّع في فئات السبائك المعروضة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والمستهلكين.

ويُتوقع أن تستمر حالة التذبذب خلال الأيام القادمة، خصوصا مع قرب صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تُعيد تشكيل توقعات الفائدة والتضخم.