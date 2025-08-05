أكد أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام عبدالله السلوم، أن نتائج شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني 2025 جاءت موافقة للتوقعات، في ظل انخفاض أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة.وقال السلوم في مقابلة مع «العربية Business»: توجد عوامل كثيرة تدعم أداء الشركة على المديين المتوسط والطويل، موضحاً أن الشركة تتفوق على عدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة مثل شيفرون وإكسون موبيل وشل سواء من حيث الربحية والعائد على التوزيعات ونسب المديونية.وأشار السلوم إلى أن مكرر الربحية لأرامكو أقل من هذه الشركات، لافتاً إلى أن تقييم سهم «أرامكو» حاليا قد يكون أقل مما تستحقه.وكانت أرامكو السعودية، أعلنت اليوم نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، الذي حققت فيه الشركة أداءً مالياً قوياً رغم تقلبات السوق، إذ بلغ صافي الدخل المعدل 92.0 مليار ريال في الربع الثاني، في حين بلغ الدخل 190.8 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي 2025.وأوضحت أرامكو أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 103.3 مليار ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى 222.2 مليار ريال في النصف الأول، وأن التدفقات النقدية الحرة بلغت 57.1 مليار ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى 129.0 مليار ريال في النصف الأول، وأن نسبة المديونية 6.5% في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 5.3% في 31 مارس 2025.وأعلن مجلس الإدارة توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2025 بقيمة 79.3 مليار ريال، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال، سيتم دفعها في الربع الثالث.وأشارت أرامكو إلى أن موثوقية الإمدادات بنسبة 100% في النصف الأول، تعزز سجل الشركة الحافل من حيث الثبات والاستقرار، مشيرة إلى إحراز تقدم في مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام في حقول البرّي والمرجان والظلوف، كما أن العمل يمضي قدماً على المسار الصحيح في معمل غاز الجافورة، وبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام، واستمرار نمو البيع بالتجزئة عالمياً مع طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة؛ بهدف الاستفادة من تميز موارد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في المملكة، وإقبال عالمي قوي على إصدار السندات بقيمة 18.8 مليار ريال؛ مما يعكس ثقة المستثمرين في المرونة المالية لأرامكو السعودية، وقوة مركزها المالي وإستراتيجيتها بعيدة المدى.