نفّذت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر يوليو، 22 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 399 منشأة عقارية في العديد من مناطق المملكة.وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية، خصوصاً نظام الوساطة العقارية، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة.وأوضحت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقارية، إذ قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 13944 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.وتلقت الهيئة 1227 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة والتعامل معها ومعاجلتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 22531 عملية، إذ تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.وحثّت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنباً للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال.كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم 199011 للاستفسارات العقارية.