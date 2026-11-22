بعد التراجع الحاد الذي شهدته أسهم «وول ستريت» الأمريكية أخيراً، تتجه السلطات الآسيوية لتكثيف جهودها لوقف موجة الهبوط الحاد والمتفاقم في أسواق الأسهم، إذ قررت الصين تخفيف متطلبات الهامش، وأعلنت تايوان وكوريا الجنوبية إجراءات للتدخل في الأسواق.

الصين تخفض متطلبات الهامش

في الصين، سينخفض الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للمستثمرين الذين يشترون الأوراق المالية بأموال مقترضة من 100% إلى 80% اعتباراً من 30 نوفمبر الجاري، وفق إشعارات أصدرتها بورصات شنغهاي وشنتشن وبكين اليوم، بموافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وكانت البورصات قد رفعت هذه النسبة من 80% إلى 100% في يناير للحد من مخاطر الرافعة المالية. وقد يتيح هذا التغيير ضخ أموال إضافية بنحو 400 مليار يوان (60 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «شينخوا» يوم الأحد عن الهيئة التنظيمية. تضاف هذه الخطوات إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بكين لاستعادة الثقة، بعدما دفعت موجة هبوط استمرت أشهراً مؤشر «سي إس آي 300» القياسي إلى الدخول في سوق هابطة.

كوريا تتخذ إجراءات تدريجية

في كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات اليوم إجراءات تدريجية لتهدئة الأسواق وسط تصاعد التقلبات. وتشمل هذه الإجراءات ضمان جاهزية صندوق لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم للتدخل عند الحاجة، وفقاً لما أعلنه كبار المسؤولين الماليين عقب اجتماع طارئ.

تايوان تهدئ الأسواق

في وقت سابق، وسّعت تايوان القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم المحلية، وكشفت أنها تشتري أسهماً، في إطار تكثيف جهودها لاستعادة الثقة، بعدما سجل مؤشر الأسهم القياسي في الجزيرة أسوأ تراجع أسبوعي له منذ 35 عاماً. وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية قد أعلنت هذا الشهر أن أرصدة التمويل بالهامش ونشاط التداول انخفضا بشكل كبير، وأن مستويات الرافعة المالية الإجمالية أصبحت أكثر استقراراً، ما أتاح مجالاً لتحسين معايير ضبط المخاطر ضمن إطار سياساتها المعاكسة للدورة الاقتصادية.