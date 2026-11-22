أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس - JPMorgan Chase»- أكبر مقرض في الولايات المتحدة- أن أطرافاً خارجية تقدم خدمات للبنك تعرضت لهجوم سيبراني، طال بيانات تسويقية قد تشمل أسماء وعناوين بريد إلكتروني لعدد من العملاء. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية نت».

اختراق وخلل برمجي

ونفى البنك وجود أي صلة بين هذا الاختراق والخلل البرمجي الذي عطل معالجة المعاملات المصرفية في وقت سابق من الأسبوع وأثار استفسارات من وزارة الخزانة ومكتب مراقب العملة الأمريكي OCC في حين تبنت مجموعة ابتزاز سيبراني تدعى «n0n none» الحصول على سجلات تشمل أكثر من 16000 عنوان بريد إلكتروني للعملاء و124 عنواناً لموظفي البنك.

مشكلة برمجية مؤقتة

وأوضح «جيه بي مورغان تشيس» أن الخلل نجم عن مشكلة برمجية مؤقتة في أنظمة أجهزة محلية، مؤكداً عدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني، ومتوقعاً عودة الخدمات إلى طبيعتها قريباً. يذكر أنه في يوم 17 نوفمبر الجاري شهدت تطبيقات ومواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات مالية أمريكية كبرى، بينها «بنك أوف أمريكا» و«جيه بي مورغان تشيس»، أعطالاً تقنية.