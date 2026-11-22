كشفت وزارة النقل المصرية حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض سفينة تحمل اسم «كايرو لايت» وترفع العلم المصري لمحاولات قرصنة بحرية في خليج عدن، مؤكدة أن السفينة المعنية هي سفينة البضائع «GOLDEN JOY» التي ترفع علم سان مارينو، وعلى متنها 21 بحاراً مصرياً، ونجح طاقمها في إحباط 3 محاولات هجوم قبالة السواحل اليمنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن السفينة تحمل رقم التسجيل الدولي (IMO 9302906)، وتبلغ حمولتها الكلية 19 ألفاً و799 طناً، ويقودها الربان المصري علي سليمان، وكانت في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عُمان عندما تعرضت للهجمات الثلاث في 17 نوفمبر 2026.

وأضافت أن الطاقم المصري تمكن من التصدي لمحاولات الهجوم من خلال تنفيذ مناورات ملاحية احترافية، وتغيير مسار السفينة وزيادة سرعتها، بالتزامن مع إطلاق فريق الحراسة المسلحة أعيرة تحذيرية لإبعاد القوارب المهاجمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم.

توثيق دولي للواقعة

وأشارت وزارة النقل إلى أن الواقعة جرى توثيقها دولياً عبر التحذير الصادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، والنشرة الأمنية الصادرة عن السلطة البحرية الليبيرية في 18 نوفمبر 2026، بشأن محاولة صعود مسلح إلى إحدى سفن البضائع قبالة السواحل اليمنية.

وأكدت أن شركة «Clearwater Dynamics» المتخصصة في المعلومات الأمنية البحرية حددت السفينة المعنية بالواقعة بأنها «GOLDEN JOY».

إشادة بشجاعة البحارة المصريين

وأشادت الوزارة بالدور الذي قام به الربان المصري علي سليمان وأفراد طاقم السفينة، مثمنة ما أظهروه من شجاعة ويقظة وكفاءة في التعامل مع محاولات الهجوم، وإحباطها دون تعريض حياة البحارة للخطر.

وأكدت أن هذا الموقف يعكس قدرة البحارة المصريين على التعامل باحترافية مع التحديات والتهديدات الأمنية في الممرات البحرية، ويجسد ما يتمتعون به من خبرة وحسن تصرف في مواجهة المواقف الطارئة والمخاطر البحرية.

«عكاظ» تكشف تفاصيل المواجهة مع القراصنة

وكانت «عكاظ» قد تواصلت مع القبطان المصري علي سليمان في تصريحات خاصة نشرتها صباح اليوم، كشف خلالها تفاصيل المواجهة مع القوارب المهاجمة، موضحاً أن طاقم السفينة رصد لانشاً سريعاً على بعد نحو 6 أميال، قبل أن يقترب المهاجمون إلى مسافة أمتار، ما استدعى إطلاق طلقات تحذيرية لإجبارهم على الابتعاد. وأضاف أن الهجمات تكررت من اتجاهات مختلفة، وأن الطاقم تعامل معها عبر زيادة السرعة وتغيير المسار والمناورات الملاحية، مستعيناً بالرادار وخطة الطوارئ، حتى نجح في تجاوزها دون إصابات أو أضرار، ودون الحاجة إلى إطلاق نداء استغاثة.