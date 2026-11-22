التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، أعضاء اللجنة الأمنية في منطقة حائل، بحضور أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

ونقل وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

واطّلع وزير الداخلية على أعمال اللجنة الأمنية، وما تضطلع به من مهام في تنسيق جهود الجهات الأمنية والعسكرية، ومتابعة كل ما يتعلق بأمن المنطقة.

وأشاد وزير الداخلية بما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية من جهود مخلصة في أداء مهامهم، وما يتحلون به من تفانٍ وإخلاص في حفظ الأمن وخدمة الدين ثم الملك والوطن، موجّهًا أعضاء اللجنة بنقل تحياته وتقديره إلى منسوبي قطاعاتهم.

حضر اللقاء نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والمنطقة.