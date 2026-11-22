تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق محيطة بها، فجر اليوم (الأحد)، لهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منازل سكنية ومبنى تابعاً للأمم المتحدة، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى و10 جرحى، وفق ما أفاد به مراسل «العربية» و«الحدث».



وقال شهود عيان إن دوي الانفجارات بدأ نحو الثانية فجراً واستمر حتى الرابعة والنصف صباحاً، في مناطق متفرقة من العاصمة، مؤكدين إصابة منازل سكنية، بينها منزل دُمر بالكامل جراء استهدافه بمسيّرة.



وفي تطور لافت، نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيّرات التي حاولت استهداف الخرطوم انطلقت من الأراضي الإثيوبية، موضحاً أن هدفها كان مهاجمة مطار الخرطوم. وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها لإطلاق المسيّرات، فيما تنفي إثيوبيا هذه الاتهامات.



وامتدت الهجمات إلى مناطق خارج العاصمة، إذ أفاد شهود باستهداف منزل في منطقة جبل أولياء، الواقعة على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب الخرطوم، فيما سُجلت خسائر بشرية ومادية جراء هجوم استهدف منزلاً شمال أم درمان.



من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة تعرض مبنى تابع لها، كان يضم موظفين أمميين، لأضرار جراء الهجوم، موضحة أن الحادث وقع في حي سكني. وندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بتعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر، مؤكداً أن تعريض موظفي المنظمة لمثل هذه المخاطر «أمر غير مقبول».



وتأتي هذه الهجمات في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أودت، وفق تقديرات عاملين في المجال الإنساني، بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وتسببت في أكبر أزمتي جوع ونزوح على مستوى العالم.