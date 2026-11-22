أحبطت السلطات السورية واللبنانية محاولات لتهريب أسلحة ومواد متفجرة عبر الحدود بين البلدين، وأوقفت عدداً من المشتبه بتورطهم، في عمليات أمنية متزامنة كشفت استمرار نشاط شبكات التهريب.



وأعلنت السلطات السورية اليوم (الأحد)، ضبط شحنة أسلحة معدّة للتهريب إلى لبنان في ريف دمشق، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، أسفرت عن توقيف أحد المتورطين، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».



وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة لكشف امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقب بقية المتورطين، مؤكدة مواصلة الجهود لمنع استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.



وفي لبنان، أعلن الجيش ضبط نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة في منطقة الدورة – مشاريع القاع، بينها 203 كيلوغرامات من مادة «C4» و61 كيلوغراماً من مادة «TNT»، مؤكداً أن المضبوطات هُرّبت من الأراضي السورية.



وأوضح الجيش أن العملية جاءت نتيجة عمليات الرصد والمراقبة على الحدود الشمالية والشرقية، وأسفرت عن توقيف ثلاثة مواطنين يُشتبه بتورطهم في التهريب، فيما سُلّمت المواد المضبوطة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



وتسلط هذه العمليات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في ضبط الحدود الممتدة لنحو 375 كيلومتراً، في ظل وجود مسارات غير رسمية تستغلها شبكات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.



وتصاعد الاهتمام بأمن الحدود عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، مع مساعي الإدارة السورية الجديدة إلى بسط سيطرتها على المنافذ والمسارات الحدودية. وفي 13 يناير 2025، استضافت جدة اجتماعاً لوزيري الدفاع السوري واللبناني لبحث تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب، قبل أن يوقع الجانبان في مارس من العام نفسه اتفاقاً لتفعيل التنسيق الأمني والعسكري وترسيم الحدود.



وسبق أن أعلن الجيش اللبناني في أبريل 2025 توقيف عصابة متورطة في تهريب أسلحة وذخائر من سورية، فيما أعلنت السلطات السورية في يونيو من العام نفسه إحباط محاولة تهريب شحنة تضمنت صواريخ مضادة للدروع وذخائر إلى لبنان.