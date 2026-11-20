تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، وسط ضغوط بيعية طالت أبرز الأصول الرقمية، لتهبط القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 2.21 تريليون دولار.



امتداد التراجعات



وانخفضت عملة «بيتكوين»، الكبرى من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.71% لتتداول عند 61,758.89 دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.24 تريليون دولار. كما هبطت عملة «إيثريوم» بنسبة 3.49% إلى 1,735.35 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 212.1 مليار دولار.



وامتدت التراجعات إلى العملات الرقمية الأخرى، حيث انخفضت «BNB» بنحو 1.33% إلى 571.47 دولار، و«XRP» بنسبة 0.97% إلى 0.9514 دولار، فيما تراجعت «سولانا» بنسبة 1.33% إلى 72.15 دولار.



انخفاض القيمة السوقية



وبحسب بيانات الأسواق، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.47% خلال 24 ساعة، لتسجل نحو 2.21 تريليون دولار، فيما بلغ حجم التداولات خلال الفترة نفسها نحو 127.56 مليار دولار.



واستحوذت «بيتكوين» على نحو 56.17% من إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة، في مؤشر على استمرار هيمنة العملة الكبرى على تداولات القطاع.