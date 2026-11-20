تراجعت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» بنحو 1.4 تريليون دولار خلال أسابيع، مع هبوط سهمها بأكثر من 29% منذ نهاية أكتوبر، عقب الكشف عن علاقة لرئيسها التنفيذي السابق «جنسن هوانج» بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.



موجة خسائر



وامتدت موجة الخسائر إلى شركات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما برزت شركات تصنيع الرقائق المنافسة لإنفيديا ضمن المستفيدين من اضطرابات الشركة، وذلك بحسب ما ذكرت «بلومبيرغ». وتكبدت شركات خدمات الحوسبة السحابية خسائر حادة، إذ انخفض سهما «نيبيوس جروب» و«آيرين» بأكثر من 35% لكل منهما منذ نهاية أكتوبر، بينما تراجع سهم «كورويف» بنسبة 18%، وهي الشركة التي دعمت «إنفيديا» طرحها العام الأولي في عام 2025.



امتداد الضغوط



وامتدت الضغوط إلى شركات توريد معدات مراكز البيانات المعتمدة على رقائق «إنفيديا»، حيث هبط سهما «ديل تكنولوجيز» و«فيرتيف هولدينجز» بأكثر من 20% لكل منهما. كما طالت الخسائر شركات تصنيع وحدات الذاكرة والتخزين، إذ انخفض سهم «سانديسك» بنسبة 34% خلال نوفمبر، فيما تراجع سهم «ويسترن ديجيتال» بنسبة 19%.