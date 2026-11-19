تراجعت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز بنسبة 75% خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد المخاوف الأمنية عقب سلسلة هجمات استهدفت السفن في الممر المائي الحيوي، ما دفع شركات الشحن إلى توخي الحذر.

وكشفت بيانات تتبع السفن، التي رصدتها وكالة «بلومبرغ»، عبور ناقلتين فقط للغاز المسال خلال الأسبوع المنتهي الثلاثاء الماضي، مقارنة بمتوسط أسبوعي بلغ 8 ناقلات خلال الشهرين السابقين.

وتزامن التراجع مع تصاعد الهجمات على السفن في المضيق، واستمرار المناوشات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلنت واشنطن استهداف موقع لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم، رداً على هجمات إيرانية.

وتواجه الجهات المعنية صعوبات في رصد حركة الناقلات، نتيجة توقف معظم السفن العابرة خلال الأشهر الماضية عن إرسال إشارات تحديد مواقعها، إلى جانب عمليات التشويش على الاتصالات اللاسلكية، التي تسهم في إخفاء مواقع السفن وتعقيد عمليات التتبع.