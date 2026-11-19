أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدء تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي اعتباراً من الأول من يناير 2027، على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو أو أكثر، بما يضمن خضوع أرباحها المحققة داخل المملكة للحد الأدنى العالمي للضريبة.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق يشمل المجموعات التي تحقق الحد المطلوب من الإيرادات خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة لسنة التطبيق، وفقاً للقوائم المالية الموحدة للشركة الأم النهائية.

وأكدت أن الضريبة الجديدة لا تشمل الشركات المحلية التي لا تمتلك فروعاً خارج المملكة، أو لا تتبع لمجموعات متعددة الجنسيات مشمولة بالنظام، مشيرة إلى أن الضريبة التكميلية تُستوفى عندما يقل معدل الضريبة الفعلي على الأرباح عن 15%، ولا تُفرض على إجمالي الإيرادات.

وبيّنت أن الخطوة تأتي ضمن التوجهات الدولية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بهدف حماية الحقوق الضريبية للمملكة وتعزيز العدالة الضريبية، وضمان خضوع الأرباح للحد الأدنى العالمي في الدول التي تتحقق فيها.