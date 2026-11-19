ألزمت هيئة السوق المالية جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي» بعقد لقاءين سنوياً على الأقل لمناقشة نتائجها المالية، على أن يبدأ تطبيق القرار مع إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بهدف تعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاح للمستثمرين.



واشترطت الهيئة عقد اللقاء الأول عقب إعلان النتائج السنوية، والثاني بعد نتائج الربع الثاني، خلال 5 أيام عمل من نشر القوائم المالية، وبعد إغلاق السوق، مع إلزام الشركات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي في اللقاء.



وأوجبت الأحكام الجديدة دعوة أكبر 30 مساهماً في الشركة حال عدم تسجيل محللين ماليين اثنين على الأقل خلال 3 أيام عمل، مع تخصيص اللقاء لمناقشة النتائج والتوقعات المالية والتحديات والفرص، والإجابة عن استفسارات المشاركين.



وشددت الهيئة على نشر العرض التقديمي والتسجيل الكامل للقاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة خلال 3 ساعات من انتهائه، لضمان إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين وتعزيز عدالة الوصول إليها.