حذّرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع حاد في حركة النفط عبر مضيق هرمز خلال السنوات القادمة، نتيجة تداعيات الحرب مع إيران، متوقعة انخفاض التدفقات النفطية من 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى أقل من مليوني برميل بحلول عام 2035، في حال استمرار الاضطرابات الشديدة.



وكشفت الوكالة أن تدفقات النفط عبر المضيق قد تتراجع إلى 8.5 مليون برميل يومياً بحلول 2030، مع تسارع دول المنطقة في إنشاء خطوط أنابيب ومسارات بديلة للتصدير، ما قد يعيد رسم خريطة تجارة الطاقة العالمية.



وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن أزمة مضيق هرمز أحدثت صدمة كبيرة في أسواق الطاقة، مستبعداً عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، رغم استمرار منطقة الشرق الأوسط بوصفها أكبر مصدر للنفط عالمياً.



وتوقعت الوكالة عودة فائض المعروض النفطي إلى الأسواق، ليصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2027، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل في الربع الحالي، مدفوعاً بتعافي إنتاج الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي.