يغيب الفنان الكويتي داود حسين عن المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، بعد تأجيل مسلسله الجديد «أحبك للأبد»، الذي كان يستعد للمشاركة به في الموسم المقبل، وفق ما كشفه المؤلف الكويتي محمد النشمي.تغيرت خريطة مشاركة داود حسين في الموسم الرمضاني المقبل، بعدما تقرر تأجيل عرض مسلسل «أحبك للأبد»، ليخرج من قائمة الأعمال المنتظر عرضها في رمضان 2027، دون الكشف عن موعد جديد لطرحه أو تحديد الفترة التي قد يستأنف خلالها المشروع نشاطه.

ولم يعلن محمد النشمي عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل المسلسل، مكتفياً بالكشف عن خروجه من حسابات الموسم المقبل، ما يترك مصير العمل وتوقيت عرضه لاحقاً دون حسم حتى الآن.



استعداد لمسلسل «خرابة بيوت»

في المقابل، كشف المؤلف الكويتي محمد النشمي عن تحضيراته لمسلسل «خرابة بيوت»، الذي يستهدف تقديمه في رمضان 2027، وذلك عبر حسابه على «إنستغرام»، دون الإفصاح عن تفاصيل القصة أو أسماء الفنانين المشاركين.

ويجمع المشروع الجديد محمد النشمي بالمنتج محمد حسين المطيري، في تعاون متجدد بينهما بعد مسلسل «بنات الثانوي» الذي عرض عام 2011 بعد فترة من الغياب عن الإنتاج الدرامي.



آخر أعمال داود حسين

وكان مسلسل «قانون عبد القادر» آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان داود حسين، وضم فريق تمثيله كلاً من منصور البلوشي، ومنى حسين، وريم أرحمة، ونورة فيصل، وطلال باسم، وفهد باسم، فيما تولى عبد الله حافظ كتابة السيناريو، وأخرجه حسين دشتي.