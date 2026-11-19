كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية انخفاض حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 5.33 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2026، لتصل إلى 135.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 141.2 مليار دولار في أغسطس الماضي، فيما احتلت المملكة المرتبة الـ18 عالمياً بين أكبر حائزي السندات الأمريكية.



وأظهرت البيانات أن استثمارات السعودية توزعت بين سندات طويلة الأجل بقيمة 112.8 مليار دولار، تمثل 83% من إجمالي الحيازات، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 23.1 مليار دولار، تشكل 17%.



وعالمياً، تصدرت اليابان قائمة أكبر حائزي السندات الأمريكية بقيمة 1.06 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 985.8 مليار دولار، ثم الصين بـ563.9 مليار دولار.



وسجلت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل انخفاضاً بنحو 75.5 مليار دولار خلال سبتمبر، لتبلغ 9.24 تريليون دولار، في أكبر تراجع شهري خلال 6 أشهر، وأدنى مستوى في عام.