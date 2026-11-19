كشفت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين، استناداً إلى قرار نهائي سابق أدان عدداً من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.



وفتحت هيئة السوق المالية الباب أمام مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودي الألماني الصحية» للانضمام إلى دعوى جماعية ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، على خلفية تضخيم إيرادات الشركة بأكثر من 358 مليون ريال، وإظهار قوائمها المالية على غير حقيقتها.



وأعلنت أن المخالفات تمثلت في الاعتراف بإيرادات غير مستحقة بلغت 358.04 مليون ريال، رغم علم المسؤولين بضعف إمكانية تحصيلها، ما أدى إلى تضخيم الإيرادات وإيجاد انطباع مضلل بشأن القيمة الدفترية للشركة وأصولها، خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2018 حتى سبتمبر 2021.



وأوضحت الهيئة أنه يحق لكل مستثمر اشترى سهم الشركة اعتباراً من 24 مارس 2019، واحتفظ به حتى نهاية تداول 30 مارس 2022، التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان الصادر في 19 نوفمبر 2026، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.



وأكدت أن لجنة الفصل ستدرس طلبات الانضمام وفق الإجراءات النظامية، مشددة على مواصلة جهودها لحماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي، وتمكين المتضررين من المطالبة بالتعويضات، وتعزيز العدالة والشفافية في السوق المالية.