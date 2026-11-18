قفز الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية وتصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، عززت توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى 103.83 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، بعد تجاوزه حاجز 104 نقاط مطلع أبريل 2025.

وأكد الاقتصادي لدى بنك «إيه إن زد» هنري راسل، أن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية يعزز الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة، في ظل قوة الطلب المحلي واستمرار الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن الأسواق ترجح رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر القادم بنسبة 95.7%، مقابل احتمال 4.3% لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس.



وفي سوق العملات، تراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.0964 دولار، وانخفض الإسترليني إلى 1.3163 دولار، فيما ارتفع الدولار أمام الين الياباني إلى 159.21 ين، وأمام الفرنك السويسري إلى 0.8419 فرنك.