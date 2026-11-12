ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس (الأربعاء)، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام واستمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تراجع الآمال بالتوصل إلى تهدئة قريبة بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.27 دولار، أو ما يعادل 1.39%، لتغلق عند 92.76 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 49 سنتاً، أو بنسبة 0.57%، لتستقر عند 86.53 دولاراً للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد تراجع الخامين إلى أدنى مستوياتهما في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تقلبات حادة مرتبطة بتطورات الحرب على إيران واحتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد.

تصريحات إيرانية تعيد مخاوف الإمدادات

وتلقت أسعار النفط دعماً بعد تصريحات لمسؤول أمني إيراني أكد فيها أن بلاده لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة من أراضيها، في وقت تشترط فيه واشنطن إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات أولية مع طهران.

وأسهمت هذه التصريحات في تقليص توقعات التوصل إلى تهدئة وشيكة، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية.

37 سفينة تعرضت لهجمات خلال أكتوبر

وفي مضيق هرمز، لا تزال المخاطر الأمنية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، رغم زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» خلال أكتوبر.

وأظهرت بيانات نقلتها «رويترز» عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تعرض 37 سفينة لهجمات في مضيق هرمز والمياه المحيطة به خلال أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب في فبراير.

وأشار محللون إلى أن عودة حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق وقتاً حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي، بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للملاحة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين وتردد ملاك السفن في استئناف العبور.

زيادة المخزونات الأمريكية

وفي المقابل، حدّت مؤشرات ارتفاع المعروض من مكاسب النفط، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية اليوم (الخميس)، لتقييم مستويات الطلب والإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم.