قفزت أسعار الذهب بأكثر من 100 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي عقب تقدم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأمريكية لتحديد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.70%، بما يعادل 106 دولارات، لتصل إلى 4046.40 دولار للأوقية، فيما صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة مماثلة، أو 105.27 دولار، إلى 4034.95 دولار للأوقية.



وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 4.35% إلى 51.91 دولار للأوقية، فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.20% إلى 51.90 دولار. وصعد البلاتين بنسبة 2.60% إلى 1457.22 دولار، والبلاديوم بنسبة 5.15% إلى 985.56 دولار للأوقية.



وجاء ارتفاع المعادن النفيسة بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.55% إلى 101.32 نقطة، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



وفيما تتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر القادم، أظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أن المتداولين يرجحون بنسبة 78% رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع، وفق البيانات الواردة في التقرير.



وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم (الجمعة) القادمة، وسط توقعات بإضافة 65 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ29 ألف وظيفة في سبتمبر، في مؤشر قد يسهم في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.