قفزت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بأكثر من 699 نقطة، بنسبة 1.35%، خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، لتصل إلى 52,594 نقطة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وتقييم انعكاساتها المحتملة على السياسات الاقتصادية والاستثمارية.



وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.90%، بما يعادل 69 نقطة، لتصل إلى 7,666 نقطة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.85%، أو 239 نقطة، إلى 28,545 نقطة.



وجاءت المكاسب وسط ترقب الأسواق تداعيات سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، إذ يرى بعض خبراء «وول ستريت» أن حصول الحزب على أغلبية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ، فيما يُعرف بـ«الموجة الزرقاء»، قد يشكل ضغوطاً على الأسهم الأمريكية، خصوصاً شركات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ «CNBC».



وشهدت أسهم شركات الرعاية الصحية ارتفاعات ملحوظة في تداولات ما قبل الافتتاح، إذ صعد سهم «يونايتد هيلث» بنسبة 1.4%، و«مولينا هيلث كير» بنسبة 6.3%، و«سينتين» بنسبة 4.7%، فيما ارتفع سهم «إتش سي إيه هيلث كير» بنسبة 1.45%.



وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع صندوق «MAGS»، الذي يتتبع أداء أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، بنسبة 0.75%، رغم تراجع سهم «تسلا» بنحو 4% قبل افتتاح الجلسة، ما حدّ من مكاسب الصندوق.