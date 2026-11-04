أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارات جديدة شملت منع عددٍ من الشخصيات من الظهور عبر مختلف الوسائل الإعلامية؛ من بينهم المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، حسام حسن، وذلك في إطار جهود تستهدف ضبط المحتوى الإعلامي والحد من تداول القضايا والخلافات الشخصية على المنصات المختلفة.

وأكد المجلس أن الإجراءات تأتي ضمن توجّه يهدف إلى تعزيز الدور التوعوي لوسائل الإعلام والابتعاد عن تحويلها إلى ساحات لمناقشة النزاعات الأسرية والشؤون الخاصة بالمواطنين، بما يتوافق مع الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.

كما تضمنت القرارات استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع بسبب مخالفات رصدها المجلس، إلى جانب التأكيد على استمرار منع ظهور السيدة (دان آدم) إعلامياً، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة حال تكرار نشر أو تداول الوقائع محل القرارات.

وشدد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على أهمية توفير بيئة مستقرة للجهاز الفني للمنتخب الوطني بعيداً عن أي تجاذبات إعلامية قد تؤثر في سير العمل الرياضي، مؤكداً أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالالتزام بالمعايير المهنية المنظمة للمحتوى المنشور والمُذاع.

وتستند هذه الإجراءات إلى أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، الذي يمنح المجلس صلاحيات رقابية وتنظيمية على وسائل الإعلام المختلفة، بما يشمل الصحف والمنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية، مع إمكانية تطبيق عقوبات متدرجة تبدأ بالغرامات وقد تصل إلى حظر الظهور الإعلامي أو اتخاذ إجراءات بحق الجهات المخالفة.