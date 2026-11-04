تحولت مكالمة هاتفية تحمل وعداً بجائزة مالية إلى كابوس لامرأة أمريكية تبلغ من العمر 75 عاماً، بعدما وقعت ضحية مخطط احتيالي معقد انتهى باعتقال مضيفة طيران في مطار ميامي الدولي واتهامها بسرقة أكثر من 25 ألف دولار.

وتعود بداية القضية إلى نوفمبر 2025، عندما تلقت المسنة المقيمة في ولاية فلوريدا اتصالاً من شخص زعم أنه يمثل جهة معروفة بتنظيم مسابقات الجوائز، وأبلغها بفوزها بمبلغ مالي مقابل إرسال بطاقة هدايا بقيمة 500 دولار لإتمام الإجراءات.

واستجابت المرأة للطلب، قبل أن تتعرض لاحقاً لاختراق بريدها الإلكتروني وتغيير بياناته، في حين بدأت أموالها تتسرب عبر عمليات سحب ومعاملات مصرفية غير مصرح بها تجاوزت آلاف الدولارات.

وكشفت التحقيقات أن الشابة المتهمة، البالغة من العمر 24 عاماً وتعمل مضيفة طيران، استخدمت امتيازات السفر المخصصة لموظفي شركة الطيران التي تعمل لديها للانتقال من نيويورك إلى فلوريدا، حيث توجهت إلى المدينة التي تقيم فيها الضحية وزارت منزلها لفترة قصيرة قبل العودة في اليوم ذاته.

وربط المحققون بين تلك الزيارة وسلسلة من العمليات المالية المشبوهة، بعدما ظهرت معاملات شراء باستخدام بطاقات الضحية في عدة ولايات، إضافة إلى استخدام بياناتها للحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أُدرجت المتهمة كمستخدمة مخولة عليها.

وأظهرت التحقيقات تنفيذ عشرات عمليات الشراء بأموال المسنة، شملت أجهزة إلكترونية وملابس وخدمات اتصالات وتنقلات وطلبات طعام، كما تم رصد مشتريات أُرسلت مباشرة إلى عنوان المتهمة في نيويورك.

واعتمدت السلطات على سجلات السفر والمعاملات البنكية وبيانات الهواتف المحمولة، فضلاً عن تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت المتهمة أثناء استخدام بطاقة الضحية، ما عزز الأدلة ضدها.

وقدرت السلطات إجمالي خسائر المسنة بنحو 25 ألف دولار، قبل أن تُعتقل المتهمة لدى وصولها إلى مطار ميامي الدولي قادمة من رحلة خارجية. ووجهت إليها اتهامات بالاحتيال على مسنة، وسرقة الهوية، والسرقة الكبرى، فيما أُفرج عنها لاحقاً بكفالة مالية.

وقال مسؤولون محليون إن المتهمة استغلت الامتيازات المرتبطة بعملها في قطاع الطيران لتسهيل تنفيذ مخطط الاحتيال والتنقل بين الولايات، قبل أن تنتهي رحلتها بالوقوف أمام القضاء.