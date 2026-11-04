أشعل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً في مصر، بعدما ظهر فيه رجل يضرم النار في قارب صيد بمحافظة الجيزة، مدعياً أنه يحتوي على مواد مخدرة كان يستخدمها خلال نشاطه السابق في الاتجار بالمخدرات، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وضبطه.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية كشف ملابسات الواقعة، موضحة أن المتهم أقدم على إحراق القارب داخل إحدى قرى محافظة الجيزة، ثم وثّق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة قال إنها جاءت للتعبير عن توبته وابتعاده عن تجارة المخدرات.

وأظهرت التحريات أن صاحب الفيديو عاطل عن العمل وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم في نطاق مركز شرطة منشأة القناطر. كما أقر خلال التحقيقات بأنه سبق له الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع شخص آخر، محبوس حالياً على ذمة قضية تتعلق بالمخدرات وحيازة سلاح ناري.

وأوضح المتهم أن القارب كان يُستخدم في تخزين وترويج المواد المخدرة، وأنه أضرم النار فيه يوم الأول من نوفمبر الجاري مستخدماً البنزين، بهدف التخلص مما بداخله من مواد مخدرة وإنهاء ارتباطه بهذا النشاط.

وأضاف، بحسب ما ورد في اعترافاته، أنه أراد من تصوير الواقعة ونشرها توجيه رسالة تحذيرية لمروجي المواد المخدرة وإعلان توبته أمام الجميع، دون أن يتوقع أن يقوده المقطع المصور إلى الأجهزة الأمنية.

وعقب تداول الفيديو، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية المتهم وضبطه، فيما أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لتتحول محاولة إعلان التوبة عبر مواقع التواصل إلى خيط قاد السلطات مباشرة إلى صاحبها.