مروحة طائرة لم تتوقف تُنهي حياة حارس مرافق لشرطة مقديشو 

لقي أحد أفراد الطاقم الأمني المرافق لقائد شرطة مقديشو مصرعه في حادثة مأساوية بمطار دوسمريب وسط الصومال، بعدما ارتطمت برأسه مروحة طائرة كانت لا تزال تدور عقب هبوطها، وذلك أثناء مغادرته الطائرة برفقة الوفد الأمني.

ووقعت الحادثة الثلاثاء، عندما وصل قائد شرطة مقديشو، معلم مهدي، إلى مدينة دوسمريب للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لإدارة غلمدغ. وبحسب وسائل إعلام صومالية، كان الشرطي مختار قاسم سمي، أحد أفراد الحراسة المرافقة، يبتعد عن الطائرة بعد نزوله منها، قبل أن تصطدم برأسه مروحة الطائرة التي كانت لا تزال تدور، ما أدى إلى وفاته في موقع الحادثة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة الشرطي وهو ينزل من سلم الطائرة ثم يسير بمحاذاتها، قبل وقوع الحادثة بثوانٍ، في وقت كانت فيه المروحة لا تزال تعمل بعد توقف الطائرة على أرض المطار.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة في الأوساط الأمنية الصومالية، فيما تداول مسؤولون وشخصيات محلية رسائل تعزية أشادت بدور الشرطي الراحل وخدمته ضمن قوة الشرطة الصومالية.