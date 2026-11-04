تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتباراً من الأول من ديسمبر القادم، تولي اختصاص إصدار أذونات استيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، بدلاً من وزارة التجارة.



وكشفت وزارة التجارة، في برقية عاجلة بتاريخ الأول من نوفمبر الجاري، عن نقل اختصاص إصدار أذونات استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها، إضافة إلى أذونات فسحها، إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.



وأوضحت الوزارة أن نقل الاختصاص يشمل المواد الكيميائية الواردة في القائمة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، على أن يبدأ تطبيق الإجراء اعتباراً من الأول من ديسمبر 2026.



ويأتي نقل الاختصاص استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في السابع من صفر 1448هـ، الذي قضى بإسناد هذه الصلاحيات إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتصبح الجهة المختصة بإصدار الأذونات المتعلقة بالمواد المشمولة بالقرار.