تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم (الخميس)، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت يقيّم فيه المستثمرون إشارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عقب قراره الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4039.26 دولاراً للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4051 دولاراً للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 53.60 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1533.50 دولاراً.

في المقابل، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1017.29 دولاراً للأوقية.