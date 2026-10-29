سجل العجز التجاري لتركيا تراجعاً بنسبة 25.8% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المعهد التركي للإحصاء مساء الأربعاء، أن العجز التجاري بلغ 5.16 مليارات دولار خلال سبتمبر، مقابل 6.96 مليارات دولار في الشهر ذاته من سنة 2025، مدفوعاً بالنمو القوي للصادرات مقارنة بوتيرة ارتفاع الواردات.

في المقابل، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 15.3% على أساس سنوي، لتقترب من 26 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 31.1 مليار دولار.

وباستثناء منتجات الطاقة والذهب، بلغ عجز التجارة الخارجية 541 مليون دولار خلال الشهر ذاته.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بلغت قيمة الصادرات التركية نحو 211 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.3% لتصل إلى 281.9 مليار دولار.