حذرت دراسة علمية دولية حديثة من تضاعف أعداد الإصابات الجديدة بالخرف حول العالم بحلول عام 2050، لتصل إلى نحو 24.7 مليون حالة سنوياً، مقارنة بنحو 11.4 مليون حالة في عام 2023، بزيادة تتجاوز 116%، مدفوعة بتقدم السكان في العمر وارتفاع متوسط الأعمار عالمياً.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة «JAMA Neurology»، أن الزيادة المتوقعة ستفرض ضغوطاً متنامية على الأنظمة الصحية وخدمات رعاية كبار السن، في ظل الحاجة إلى توسيع برامج الوقاية والتشخيص المبكر والرعاية طويلة الأمد.

دراسة شملت 18 دولة

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات 38,418 شخصاً، جُمعت من 22 دراسة سكانية طويلة الأمد في 18 دولة وإقليماً موزعة على ست قارات.

وخلال فترات المتابعة، سُجلت 3001 إصابة جديدة بالخرف، فيما بلغ معدل الإصابة العالمي، بعد مراعاة الفروق العمرية والجنسية، نحو 9.7 حالات لكل ألف شخص سنوياً.

واستخدم الباحثون هذه النتائج، إلى جانب التوقعات السكانية المستقبلية، لتقدير أعداد الإصابات الجديدة بحلول منتصف القرن الحالي.

النساء أكثر عرضة للإصابة

وكشفت النتائج عن تفاوت في معدلات الإصابة بين النساء والرجال، إذ بلغ المعدل المعدل بحسب العمر 10.6 حالات لكل ألف شخص سنوياً بين النساء، مقابل 8.6 حالات بين الرجال.

كما أظهرت الدراسة ارتفاع معدلات الإصابة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بواقع 13.6 حالة لكل ألف شخص سنوياً، مقارنة بـ8.3 حالات في الدول مرتفعة الدخل.

وأشار الباحثون إلى أهمية دراسة العوامل المرتبطة بهذه الفروق، وتطوير استراتيجيات وقائية تراعي حاجات الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ضغوط متزايدة على الأنظمة الصحية

وأكد الباحثون أن الارتفاع المتوقع في أعداد المصابين الجدد يرتبط بصورة رئيسيةً بالنمو السكاني وزيادة أعداد كبار السن، وليس بالضرورة بارتفاع خطر الإصابة لدى كل فرد.

وحذروا من أن وصول الإصابات الجديدة إلى نحو 25 مليون حالة سنوياً سيزيد الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المرضى وأسرهم، فضلاً عن الأنظمة الصحية ومؤسسات الرعاية.

وشددوا على ضرورة تعزيز برامج الوقاية، والكشف المبكر عن الاضطرابات الإدراكية، وتوسيع خدمات التشخيص والعلاج، وتوفير الرعاية والدعم للأشخاص المصابين بالخرف.

الوقاية والتشخيص المبكر

ودعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بدلاً من انتظار ظهور المرض، مع التركيز على تحسين صحة الدماغ وتطوير خدمات الرعاية، خصوصاً في الدول ذات الموارد الصحية المحدودة.

وأكدت الدراسة أهمية الاستعداد للتحولات السكانية القادمة، محذرةً من أن تأخر الاستجابة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أعداد المصابين وحاجاتهم من الرعاية والخدمات الصحية.