أثارت منصة «إكس» تساؤلات بين مستخدميها، بعد ظهور إشارات مرئية جديدة مرتبطة بخدمة ترويج المنشورات، في خطوة تستهدف تشجيع أصحاب الحسابات على توسيع انتشار محتواهم مقابل الدفع، وسط ارتباك بشأن آلية عمل الميزة وطريقة عرضها داخل المنصة.

وتتيح خدمة الترويج للمستخدمين، تعزيز وصول منشوراتهم إلى جمهور أوسع، دون الحاجة إلى إدارة حملات إعلانية متكاملة، فيما جاءت الإشارات الجديدة لتلفت الانتباه إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة مباشرة من واجهة الاستخدام.

وأثار التغيير نقاشاً بشأن مدى وضوح التمييز بين المنشورات العادية والمحتوى المدفوع، خصوصاً مع تزايد اعتماد المستخدمين وصنّاع المحتوى على المنصة للوصول إلى الجمهور وتحقيق التفاعل.

ويعكس التوجه استمرار سعي «إكس» إلى توسيع أدواتها الإعلانية، وتحويل التفاعل اليومي إلى فرص تجارية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين منصات التواصل الاجتماعي على عائدات الإعلانات الرقمية.